Poruszające nagranie Dulkiewicz. Podziękowała za wsparcie i zacytowała utwór Niemena

Aleksandra Dulkiewicz podziękowała za otrzymane słowa wsparcia. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

leksandra Dulkiewicz w ostatnim czasie musi zmagać się z falą hejtu. Mimo to, prezydent Gdańska otrzymuje też wiele słów wsparcia, o czym sama wspomniała w nowym nagraniu. I postanowiła podziękować za wszystkie ciepłe gesty pod jej adresem.Nie ma wątpliwości, że Aleksandra Dulkiewicz należy do osób, które chętnie biorą za cel przedstawiciele ekipy rządzącej. Prezydent Gdańska twardo walczyła choćby ws. ustawy, de facto pozwalającej na "aneksję" Westerplatte przez rząd PiS Nic dziwnego, że Dulkiewicz jest krytykowana przez obóz władzy. Na całą falę hejtu postanowiła odpowiedzieć... podziękowaniami. Oczywiście w stronę tych, którzy mimo wszystko kierują do niej ciepłe słowa.– Kochani, gdybym umiała śpiewać, a wierzcie mi, że nie chcielibyście tego słyszeć, to zaśpiewałabym za Czesławem Niemenem, że "ludzi dobrej woli jest więcej". W ostatnim tygodniu otrzymuję bardzo wiele wyrazów wsparcia, solidarności, za co bardzo dziękuję – przyznała Dulkiewicz w krótkim nagraniu, które opublikowała na Twitterze.Na koniec prezydent Gdańska krótko zacytowała fragment z utworu Niemena. – Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim – dodała.