"Nic słodszego dziś nie zobaczycie". Lewandowska pokazała, jak ich córka wita tatę po powrocie do domu

Anna Lewandowska na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak mała Klara wita tatę po dłuższej nieobecności.

nna Lewandowska na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widzimy jej męża i córkę. Mała Klara tuli się do taty, który właśnie wrócił z obozu piłkarskiego. Internauci są zachwyceni."Jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów...Nasze życie ciągle na walizkach, w samolotach, w podróży. Uwielbiamy powroty do domu. Tatusiu, tatusiu" – napisała na Instagramie Anna Lewandowska Post opatrzyła zdjęciem małej Klary w objęciach Roberta Lewandowskiego. To zdjęcie ilustrujące, jak córka wita się z ojcem, który dopiero co wrócił z obozu piłkarskiego.Zdjęcie wyjątkowo spodobało się internautom i polskim celebrytom. W komentarzach głos zabrała m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan : "Przesłodkie" – oceniła. Aktorka Katarzyna Zielińska dodała: "Piękna chwila"."Czysta miłość"; "Ale to słodkie maleństwo"; "Nic słodszego dziś nie zobaczycie" – piszą z kolei internauci.Anna Lewandowska często w mediach społecznościowych publikuje zdjęcia z córką. Jednak dopiero niedawno zamieściła fotografię , na której widać twarz dwuletniej dziewczynki.