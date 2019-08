Wpadka Liszewskiego z zespołu Weekend. Zaśpiewał dziewczynce "umiesz kręcić pupą", teraz się tłumaczy

Radosław Liszewski zaśpiewał małej dziewczynce dość nietypowe słowa piosenki. • Zrzut ekranu z TVP / 10.08.2019

Kielcach w ten weekend odbył się Festiwal Muzyki Tanecznej transmitowany przez TVP. Wśród występujących znalazł się discopolowy zespół Weekend. Jego lider i wokalista Radosław Liszewski podczas wykonywania jednego z utworów zaliczył niemałą wpadkę. Zaśpiewał go małej dziewczynce. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie słowa piosenki."Umiesz kręcić pupą i fajnie ruszasz się. Obiektem pożądania właśnie stałaś się" – tak brzmiały słowa piosenki "Jesteś zarąbista", którą Radosław Liszewski z zespołu Weekend zaśpiewał małej, około dziesięcioletniej dziewczynce.Całe zdarzenie nagrały kamery TVP , która odpowiadała za transmisję Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach.Zapewne piosenkarz nie zrobił tego celowo. Bawiący się na festiwalu chyba nie zwrócili na to uwagi, ale widzowie przed telewizorami oraz internauci już tak. Nagranie z feralnego występu trafiło na serwis Wykop.pl i szybko doczekało się wielu komentarzy."Facet pewnie nawet nie myślał o tym co śpiewa, leciał z automatu", "Przecież to jest disco polo. Gość pewnie nawet nie wie, o czym w danym momencie śpiewa. Robi to praktycznie z automatu", "Z takim tekstem bym nie wyskoczył do dziecka", "w trakcie śpiewania dotarło do niego co odwalił. Stąd ewakuacja w połowie zdania" – pisali o zachowaniu Liszewskiego internauci.Dziennikarze portalu Pudelek.pl zapytali Liszewskiego o tę sytuację. – To był przypadek, po prostu podszedłem do ludzi, dziewczynka była wystraszona, chciałem, żeby się uśmiechnęła – tłumaczył wokalista.I dodał: – Bez przesady. Równie dobrze mogłyby być to panie pod 70-tkę. I to też można byłoby uznać za dziwne.źródło: TVP