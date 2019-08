Piotrowicz rozlicza opozycję za zarzuty dot. przewozu leków dla żony. Mucha już dostała przedsądowe pismo

Piotrowicz chce przeprosin od Muchy. • Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta

tanisław Piotrowicz wyjawił w końcu, że rządowym samolotem przewoził krople do oczu dla swojej żony. Wcześniej jednak cała sprawa owiana była tajemnicą, a poseł PiS budował wokół niej narrację, że działał w myśl wyższej konieczności. Stąd też różne domysły i zarzuty ze strony opozycji, za które teraz Piotrowicz chce ją rozliczać. Jako pierwsza pismo przedsądowe dostała posłanka Joanna Mucha."Pięćset ampułek leku otrzymała żona posła Piotrowicza wychodząc ze szpitala. To nielegalne. Domagamy się informacji, jaki to szpital, jaki lek, kto przekazał lek żonie posła. Zawiadomienie do prokuratury i natychmiastowa kontrola NFZu w szpitalu. A w aptekach leków brak..." – napisała na Twitterze kilka dni temu Joanna Mucha. Za ten wpis Stanisław Piotrowicz domaga się od posłanki przeprosin.Jak pisaliśmy już wcześniej Piotrowicz wyjawił na łamach "Faktu" , że jego żona udała się do lekarza prywatnie i sama płaciła za leki, które następnie z Warszawy do Rzeszowa przetransportowano rządowym samolotem. Ale tego polityk PiS już nie komentował.Może dlatego, że lek odebrał dzień przed lotem. A na przewiezienie go miał całe 18 godzin, po tym czasie lek musiał znaleźć się w lodówce. Tak wynika z ustaleń tygodnika "Newsweek", który dowiedział się od Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie , że nie wydaje on leków w formie zamrożonej.Ale Joanna Mucha nie zamierza przepraszać za cały wpis. Przeprosiła jedynie za sformułowanie "jest to nielegalne" twierdząc, że zakup sztucznych łez jest w Polsce legalny."Przyznam, że zabrakło mi wyobraźni. Nie byłam w stanie wyobrazić sobie, że ktokolwiek, nawet Poseł Piotrowicz, może sugerować poważną chorobę własnej Żony, żeby się wybielić" – napisała na Twitterze posłanka KO.Sprawę z wpisem Muchy i wyjaśnieniami Piotrowicza podchwyciła za to posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, która w swoim stylu "nakazała" Musze przeprosić polityka "dobrej zmiany"."Poseł J.MUCHA, NA KOLANA i PRZEPRASZAJ pana posła S.PIOTROWICZA i jego Rodzinę ,nienawistnico,szczująca na przyzwoitych ludzi... Zmiana grzywek, zaczesek i układów loków nie zmieni pani podłego charakteru...." - napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz.