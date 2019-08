To już koniec lata? IMGW wydało już ostrzeżenia dla 11 województw

Czeka na burzowy początek tygodnia. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

S

koki temperatur, burze oraz ulewne deszcze towarzyszyć będą nam na początku zbliżającego się tygodnia. Najmocniej pogoda da się we znaki w poniedziałek na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam IMGW prognozuje drugi stopień zagrożenia burzami, które oprócz deszczu i wyładowań mogą gdzieniegdzie przynieść opady gradu.Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują , że w poniedziałek i we wtorek przez Polskę przejdą groźne fronty burzowe, które miejscami mogą przynieść nawet opady gradu.Sytuacja będzie najpoważniejsza w poniedziałek. IMGW ostrzega przed burzami, które wystąpić mogą w 11 województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, dolnośląskim, śląskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. W trzech ostatnich regionach ogłoszono nawet drugi stopień zagrożenia burzowego. Tam też będzie najcieplej - od 28 do 29 stopni Celsjusza.Najintensywniejsze opady z kolei mogą wystąpić w województwach dolnośląskim i opolskim. Prognozowane są również porywy wiatru. W województwach mazowieckim i lubelskim mogą one osiągnąć prędkość nawet do 90 km/h.Wtorek będzie już bardziej pogodny i mniej burzowy. Pierwszy stopień zagrożenia ogłoszono w województwach podkarpackim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Wydane ostrzeżenia obowiązywać będą do środy do godziny 7.30.źródło: IMGW