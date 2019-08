Wyciekło nagranie z Kukizem, które nigdy nie miało się ukazać. Wyszło, jak traktował kampanię wyborczą

Wyciekło nagranie z Pawłem Kukizem w roli głównej. Wyszło, czym naprawdę było hasło o JOW-ach. • Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

aweł Kukiz za swój sojusz z Polskim Stronnictwem Ludowym zbiera ostrą krytykę. Oliwy do ognia może dolać jeszcze nagranie z liderem Kukiz'15 w roli głównej, które właśnie przypomniano w sieci. To materiał, który nigdy miał nie być ujawniony. PSL oraz Kukiz'15 łączą siły i wspólnie wystartują w wyborach do parlamentu. Dla obu partii to sposób, by zapewnić sobie kilka mandatów w przyszłym Sejmie. Jeszcze kilka lat temu taki sojusz nie mieścił się w głowie ani liderom tych partii, ani ich wyborcom, ale jak widać, polityczny klimat się zmienia.Kukiz po sojuszu z PSL jest krytykowany nawet przez tych, z którymi jeszcze niedawno razem szedł do wyborów. W dosadnych słowach wypowiedział się na jego temat były kolega klubowy Piotr Liroy-Marzec Tymczasem w mediach społecznościowych znalazło się jeszcze nagranie, które nie stawia Kukiza w dobrym świetle. Materiał pochodzi prawdopodobnie z 2015 r. i widać w nim również prawicowego aktywistę Jana Bodakowskiego.W tle słychać, jak ktoś sugeruje, by Kukiz zrezygnował z hasła o Jednomandatowych Okręgach Wyborczych, które były jego sztandarowym pomysłem. Na to muzyk odparł, że nie porzuci tego hasła. – Nawet jakby miało to być puste hasło – dodał. W czasie rozmowy zrobiło się bardzo nerwowo.– Nie! Lepiej atakować i k***a mieć 2 procent poparcia! Nie puścicie mi tego! Okej? – wypalił. – Nawet gdybym miał hasło "zielona gruszka dla każdego Polaka", i gdyby to złapało, to trzeba z tym hasłem iść i je wspierać – stwierdził na koniec Kukiz.