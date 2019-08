Trump tylko blefuje? Wpływowy niemiecki dziennik wskazuje na chytry plan wobec Polski i Niemiec

Donald Trump przyjedzie do Polski 31 sierpnia. Czy będzie rozmawiał o przeniesieniu do Polski niemieckich wojsk? W ocenie publicysty "FAZ" to tylko blef. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

onald Trump wcale nie chce przenieść wojsk USA z Niemiec do Polski – twierdzi niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Prezydent ma zwyczajnie blefować, bo stosuje taktykę zastraszania, którą posługiwał się wcześniej inny amerykański przywódca, Richard Nixon.

Trump zagroził, że przeniesie amerykańską infrastrukturę wojskową z Niemiec do Polski , jeśli nasi zachodni sąsiedzi nie zrobią tego, czego domaga się amerykański prezydent. Chodzi o większe kwoty przeznaczonej na wojsko. To nie jest zaskoczeniem, gdyż ulubionym zajęciem Trumpa jest straszenie cykorów – konkluduje jednak publicysta "FAZ" Konrad Schuller.



Przypomina podobną sytuację sprzed dwóch lat, gdy Trump groził Kim Dzong Unowi zniszczeniem jego kraju, jeśli nie zrezygnuje z broni atomowej. Jednak według Schullera, Trump stosuje taktykę zastraszania. To świadome zachowanie mające na celu to, by jego przeciwnicy mieli go za szaleńca. Wtedy mogą myśleć, że gdy wpadnie w złość, zniszczy ich kraj, nawet jeśli byłoby to sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.



A próba szantażu wobec Niemiec ma pasować do tej taktyki, którą jednak Północni Koreańczycy czy Irańczycy już przejrzeli. Kim Dzong Un wystrzelił bowiem piątą rakietę w przeciągu dwóch tygodni, a jego kraj wcale nie został unicestwiony. Podobnie "przejmuje się" Iran, który uprowadza zachodnie tankowce, mimo że Trump wysłał lotniskowiec do Zatoki Perskiej.Dlatego nieskuteczna może okazać się także taka strategia wobec Niemiec. Trump mógłby zniszczyć w ten sposób akt podstawowy NATO-Rosja z 1997 r., który mógłby nawet doprowadzić do rozpadu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Możliwe byłyby też duże straty finansowe USA, bo przez lotnisko w Ramstein idą transporty na Bliski Wschód, do Iraku czy Afganistanu. Stanowiska dowódcze w Stuttgarie czy Wiesbaden są warte miliardy.Dlatego Schuller konkluduje, że Trump zdaje sobie z tego sprawę, bo "być może nie jest wariatem, jest natomiast biznesmenem". "Nie roztrwoni tych pieniędzy, nie zrealizuje swoich gróźb" – pisze publicysta "FAZ".Sensacyjne doniesienia o tym, że Trump może przenieść całe wojsko z Niemiec do Polski pojawiły się w 2018 r. Wszystko po to, by Niemcy zwiększyli nakłady na zbrojenia. Dziennikarze "Washington Post" twierdzili, że prezydent ma za złe swoim największym sojusznikom NATO, czyli Niemcom, Wielkiej Brytanii i Francji, że wydają za mało pieniędzy na wojsko. Zdarzało się też amerykańskiemu prezydentowi twierdzić, że NATO jest zbędne.Przypomnijmy, Donald Trump odwiedzi nasz kraj na przełomie sierpnia i września. Donald Trump przyjedzie do Polski 31 sierpnia wieczorem . Będzie przebywał w Polsce do 2 września. 1 września weźmie udział w Warszawie w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej.źródło: " Frankfurter Allgemeine Zeitung