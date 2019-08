Od dwóch tygodni ma erekcję. Mężczyźnie grozi... amputacja penisa

Danny Polaris trafił do szpitala przez... nieustanną erekcję. Grozi mu amputacja członka. • Fot. Instagram.com / @dannypolaris

Bartosz Świderski

o szpitala można trafić z różnych powodów, ale ten mężczyzna miał wyjątkowego pecha. Zgłosił się do lekarza przez... niekończącą się erekcję. Sytuacja jest poważna, ponieważ pacjentowi grozi amputacja penisa.Danny Polaris pochodzi ze Swansea w Wielkiej Brytanii. Jak podaje "The Sun", mężczyzna niedawno umówił się na spotkanie z dziewczyną w Berlinie. Przed randką postanowił zażyć viagrę.To był początek jego kłopotów. Kiedy razem z poznaną pielęgniarką wrócił do domu, zgodził się, by kobieta podała mu środek na wzmocnienie erekcji. Można powiedzieć, że zadziałał aż za dobrze, bo następnego dnia Polaris obudził się i zauważył, że... dalej ma erekcję. Taki stan utrzymywał się jeszcze przez dwa dni, aż w końcu mężczyzna udał się do lekarza.Okazało się, że Brytyjczyk cierpi na priapizm. To po prostu długotrwała, bolesna erekcja. Nieleczona może spowodować trwałe uszkodzenie prącia. Kiedy mężczyzna trafił do szpitala , specjaliści od razu zaczęli działać.Według "The Sun" próbowali wbić igłę w bok jego penisa, żeby usunąć nadmiar krwi. Przeprowadzili jeszcze inny zabieg, ale bez oczekiwanych efektów. – To była jedna z najgorszych decyzji w moim życiu – nie ukrywa poszkodowany.Polaris nadal jest poddawany leczeniu. Na Instagramie chwali się zdjęciami, ale sytuacja jest poważna.Jeśli leczenie okaże się nieskuteczne, grozi mu nawet amputacja członka. A terapia podobno do tanich nie należy. Znajomi pacjenta zaczęli zbierać pieniądze, by Danny mógł odzyskać pełną sprawność.źródło: " The Sun