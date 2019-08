Gessler pozowała na sedesie. Ludzie zachwyceni sylwetką i luzem restauratorki

Magda Gessler pokazała zdjęcie sylwetki, na którym stoi na sedesie. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

agdzie Gessler ostatnio nie brakuje dystansu, co pokazuje na zdjęciach i nagraniach w mediach społecznościowych. Po rodzinnym tańcu, który masowo udostępniali internauci, przyszedł czas na zdjęcie sylwetki... znad sedesu.Na udostępnionym na Instagramie zdjęciu widać, że gwiazda Kuchennych Rewolucji ostatnio bardzo schudła. Gessler stoi na nim na sedesie.Wiadomo też, czemu Gessler to zawdzięcza. Napisała o tym w komentarzu do zdjęcia. "Taniec... odejmuje ci wszystkie ciężary... odchudza raduje... usprawnia... zobaczcie sami zamiast na wadze... wdrapałam się na sedes żeby widać było różnice. Co wy NA TO? Kocham was i polecam... tańczcie" – wyznała.Fanom zaimponowała nie tylko figura Gessler. Zwrócili też uwagę na bezpretensjonalny styl. "Wspaniale jest to ze ma pani karierę, popularność i niezależność, a zarazem wygląda na to, że nie ma pani zadartego do góry nosa, i po prostu jest pani prawdziwa i sobą" – napisała osoba komentująca zdjęcie.Przed kilkoma dniami podobny dystans do siebie Gessler pokazała w bezpretensjonalnym tańcu z rodziną . Nagranie na Instagramie opublikowała córka gwiazdy Lara. Prawdopodobnie rodzina przebywała nad jeziorem Burridge na południowy wschód od Ottawy.Na nagraniu widać tańczącą Magdę Gessler, jej męża Waldemara Kozerawskiego i skaczącą Larę. Film jest naładowany pozytywną energią. Wszyscy zdają się świetnie czuć w swoim towarzystwie.