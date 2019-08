"Robert bardzo dzielnie walczy". Szef Orlenu ocenił, jak Kubicy idzie w Formule 1

Daniel Obajtek, szef PKN Orlen broni Kubicy i przekonuje, że "Robert dzielnie walczy" w Formule 1. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

ie od razu będą wyniki. Robert bardzo dzielnie walczy – stwierdził prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W ten sposób skomentował na antenie Polskiego Radia głosy krytyki pod adresem polskiego kierowcy. Chodzi o stwierdzenia, że Kubica spisuje się w Formule 1 poniżej oczekiwań.– Robert to Polak, a ich chcemy wspierać. Jesteśmy zaangażowani w F1, ale też jesteśmy zaangażowani w Roberta. Nie raz słyszę: "a angażujecie się, a wyniki są takie...". Ale trzeba też powiedzieć, że nie od razu będą wyniki – mówił Daniel Obajtek w Polskim Radiu.Prezes PKN Orlen nie ma wątpliwości, że polski kierowca stara się o jak najlepsze rezultaty. – Robert bardzo dzielnie walczy – stwierdził.Szef państwowej spółki wspomniał też o budowaniu marki, którego częścią było zaangażowanie w Formułę 1. – Około 2 miliardy ludzi przed telewizorami ogląda Formułę 1. I jeżeli gdzieś leci się do krajów arabskich czy w inne kierunki, to firma, która jest w F1, jest bardziej wiarygodna – zauważył. Robert Kubica po swoim wielkim powrocie do Formuły 1 zwykle przegrywa rywalizację z młodszym kolegą z zespołu Williamsa, George'em Russellem. Do tej pory Polak zdobył punkt podczas Grand Prix Niemiec. Dużo mówiło się o tym, że Kubica musi walczyć nie tylko z innymi kierowcami na torze, ale przede wszystkim z własnym bolidem, który sprawia mnóstwo problemów źródło: Radiowa Jedynka