Biznesmen z Rzeszowa dostaje pogróżki po śmierci Kosteckiego. To on nakłonił boksera do mówienia

Po śmierci Dawida Kostecki pogróżki dostaje przedsiębiorca Marek K. • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

B

iznesmen Marek K. po śmierci Dawida Kosteckiego boi się o swoje życie. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" przyznał, że dostaje pogróżki i woli zachować anonimowość. Jego zdaniem słynny "układ podkarpacki" jest wciąż aktywny.Marek K. to przedsiębiorca z Rzeszowa, który zmusił Dawida Kosteckiego, by w prokuraturze ujawnił swoją wiedzę o groźnym seksbiznesie. Po śmierci pięściarza w warszawskim areszcie K. dostał ostrzeżenie, o którym opowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Z tego powodu woli nie ujawniać swojego nazwiska.– Bardzo wiarygodna osoba ostrzegła mnie, żebym uważał, bo chcą mi podłożyć bombę pod samochodem – powiedział dziennikowi. – Potraktowałem to poważnie. Zamierzam zawiadomić o tym prokuraturę – dodał.Według Marka K. groźby pod jego adresem może kierować wciąż aktywny "układ podkarpacki". – Spowodowałem, że Kostecki dostał wezwanie do krakowskiej prokuratury i musiał złożyć tam zeznania w charakterze świadka – zauważył.Przypomnijmy, że Kostecki zmarł w poprzedni piątek w celi w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Śledczy nie mają żadnych wątpliwości, że były bokser popełnił samobójstwo. Wokół sprawy narastają jednak wątpliwości.Poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" podała, że samobójstwo Dawida Kosteckiego mogło zostać upozorowane . Według dziennika na ciele boksera znaleziono ślady po nakłuciu igłą wskazujące na to, że mógł zostać przed śmiercią odurzony.źródło: " Rzeczpospolita