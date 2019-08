Gwiazda "Zniewolonej" dziękuje polskim fanom. "Mam dla Was niespodziankę"

Kowalczuk wcieliła się w główną postać serialu "Zniewolona". • Fot. Instagram/katerinakovalchyk

Bartosz Świderski

aterina Kowalczuk, odtwórczyni głównej roli w ukraińskiej telenoweli "Zniewolona", właśnie umieściła na Instagramie post, w którym zwróciła się do Polaków. Zapowiedziała, że przygotowuje dla polskich widzów niespodziankę.Serial kostiumowy "Zniewolona" stał się prawdziwym fenomenem. Polacy (nie tylko widzowie TVP) pokochali bohaterów ukraińskiej telenoweli. A zwłaszcza główną postać odgrywaną przez Kowalczuk 26-letnia Rosjanka swój najnowszy instagramowy wpis zaadresowała do Polaków. "Polsko! Jesteś szalona. Jestem tak szczęśliwa mogąc poczuć Waszą ogromną energię. Nie ma słów, którymi mogłabym określić swoją wdzięczność" – czytamy.Aktorka przyznała, że codziennie otrzymuje masę wiadomości od fanów. Ciszy się z tego, że "Zniewolona" łączy ze sobą widzów."Po prostu to kocham. Dlatego postanowiłam zrobić wam niespodziankę, o której powiem niedługo" – dodała Kowalczuk.