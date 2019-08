Chłopiec w Warszawie utknął za oknem na siódmym piętrze. Ojciec spał pijany

Chłopcu na szczęście nic się nie stało. • Fot. Twitter / @rdcpolskieradio

redakcja naTemat

yło sporo nerwów, ale wszystko skończyło się dobrze. We wtorek na siódmym piętrze bloku przy ulicy Czerniakowskiej 3,5-letni chłopiec wyszedł na zewnętrzny parapet. Wtedy pięcioletni brat zamknął go od zewnątrz. Dzięki szybkiej akcji służb nic mu się nie stało – podaje Radio Dla Ciebie.Do zdarzenia doszło około godziny siedemnastej, kiedy chłopiec wyszedł na parapet i został zamknięty przez brata. Wszystko zauważyli przechodnie, którzy powiadomili służby.Akcja strażaków była błyskawiczna. Część rozpięła przed blokiem skokochron, a część udała się do mieszkania. Kiedy zapukali, chłopiec stojący na parapecie… wrócił do mieszkania i razem z pięciolatkiem otworzył drzwi.W środku był ojciec dzieci, który jednak spał. – Wstępnie ustaliliśmy, że 3,5-latek i jego pięcioletni brat byli pod opieką ojca. Okazało się, że miał dwa promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany – powiedział asp. sztab. Robert Koniuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.Śledczy sprawdzą, czy jego działanie można kwalifikować jako przestępstwo. Może za nie grozić nawet pięć lat więzienia.źródło: rdc.pl