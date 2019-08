PiS broni tajności list poparcia dla członków KRS. Jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

PiS wciąż broni tajemniczej listy poparcia dla nowej KRS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

osłowie PiS wnieśli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie wykonalności wyroków dotyczących ujawnienia list poparcia do upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa – podaje "Gazeta Wyborcza". Politycy PiS chronią tożsamość osób, które podpisały listy poparcia."Wnosimy o wstrzymanie wykonalności wyroków dotyczących ujawnienia list poparcia do KRS" – pismo o takiej treści wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego. Zostało podpisane przez grupę 54 posłów Prawa i Sprawiedliwości. "Celem postępowania przed Trybunałem jest przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją, a wykonanie orzeczeń, które zapadły, utrwaliłoby niekonstytucyjne rozumienie przepisów" – argumentują wnioskodawcy.PiS uparcie broni dostępu do tajemniczej listy poparcia dla upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa i nie chce jej upublicznić pomimo wyroku NSA. W sprawie jej upublicznienia interweniował już między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z końca czerwca w sprawie listy był niewątpliwą porażką PiS. Zgodnie z orzeczeniem Kancelaria Sejmu musi ujawnić sędziów popierających kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa. Tyle że marszałkowi Sejmu się z tym nie śpieszyło. Ba – robił wiele, by tego wyroku nie wykonać. Z pomocą pospieszył mu prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Opór PiS budzi pytanie, jakie nazwiska znalazły się na tych listach poparcia dla upolitycznionej KRS, skoro PiS tak zaciekle broni ich ujawnienia. Na czele UODO od kwietnia stoi Jan Nowak, wybrany na to stanowisko głosami PiS, wcześniej radny PiS w stołecznej dzielnicy Wola. Zastąpił dr Edytę Bielak–Jomaa, której wiosną zakończyła się 4-letnia kadencja.źródło: "Gazeta Wyborcza"