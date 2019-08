Mariusz Kamiński nowym ministrem spraw wewnętrznych. Andrzej Duda podpisał nominację

Mariiusz Kamiński został nowym ministrem spraw wewnętrznych. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ndrzej Duda powołał Mariusza Kamińskiego na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji. To potwierdzenie wcześniejszych doniesień na ten temat po tym, jak marszałka Marka Kuchcińskiego zastąpiła była szefowa resortu Elżbieta Witek.Stanowisko ministra spraw wewnętrznych zwolniło się niejako z automatu, gdy Elżbieta Witek została nowym marszałkiem Sejmu . Ona sama funkcję szefowej resortu pełniła zaledwie dwa miesiące, od czerwca.Nominacja Kamińskiego jest o tyle kontrowersyjna, że minister jeszcze nie tak dawno miał poważne problemy z prawem. 30 marca 2015 roku nagłówki większości gazet wyglądały tak: "Były szef CBA został skazany na 3 lata więzienia oraz 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych za nadużycie prawa przez CBA w sprawie afery gruntowej".Kamiński do więzienia jednak nie trafił, gdyż ułaskawił go Andrzej Duda . Był to pierwszy przypadek, gdy prezydent nie czekał na wyrok sądu drugiej instancji.