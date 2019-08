"Chciałem znaleźć ludzkie odruchy w Kaczyńskim". Grabowski opowiedział o roli w filmie Vegi

W "Polityce" Patryka Vegi Andrzej Grabowski wcielił się w postać Jarosława Kaczyńskiego. • Materiały producenta

ndrzej Grabowski, aktor najbardziej znany ze "Świata według Kiepskich", zagrał jedną z głównych ról w filmie "Polityka" Patryka Vegi. Grabowski wcielił się w rolę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak przekonuje, ocieplił wizerunek lidera prawicy. "Politykę" będzie można zobaczyć na ekranach od 4 września . Andrzej Grabowski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" opowiedział o swoim udziale w produkcji i jak dał się przekonać Patrykowi Vedze.– Kiedy Patryk zaproponował mi udział w tej produkcji, od razu zapytałem, czy chce robić kabaret. Bo ja w czymś takim nie chciałem brać udziału. Obiecał, że nie kabaret, że zagram postać ciekawą – wyznał aktor w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" – I ja ją (postać prezesa – red.) ociepliłem, no tak już mam – prezes głaszcze kota, wspomina puszczanie kaczek z bratem... A Patryk do mnie: "Ta twoja postać to jakaś taka ciepła jest". Trochę się wystraszyłem. Chciałem tylko znaleźć ludzkie cechy i odruchy w prezesie – wyznał Grabowski.Mimo politycznej roli Ferdynand Kiepski w politykę jednak wciągnąć się nie dał. Na pytanie o to, na kogo głosowałby Ferdek zręcznie wybrnął, że o tym decyduje scenarzysta, a "Ferdek raz jest lewakiem, raz prawakiem, zależy od potrzeby odcinka".Film Patryka Vegi wywołał mnóstwo kontrowersji zanim jeszcze pojawił się jego pierwszy zwiastun. Reżysera pozwał Bartłomiej Misiewicz po zapowiedziach scen z filmu, w którym odtwórca jego roli ma homoseksualny romans. Były rzecznik MON domaga się miliona złotych. "Politykę" w bardzo krytycznym tonie, jako " przygotowanie do wielkiego hejtu " skomentował też sam Jarosław Kaczyński.źródło: " Gazeta Wyborcza