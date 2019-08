Ujawniono kolejne szczegóły wizyty Trumpa w Polsce. Jeden z punktów zaskakuje

Donald Trump razem z prezydentem Andrzejem Dudą odwiedzi bazę lotniczą w Powidzu - dowiedziało się nieoficjalnie RMF FM. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

odczas zbliżającego się spotkania prezydenci USA i Polski mają wspólnie wizytować bazę lotniczą w Powidzu (woj. wielkopolskie). To pierwsza taka sytuacja w historii naszego kraju – dowiedziało się nieoficjalnie RMF FM. Donald Trump przyjedzie do Polski wieczorem 31 sierpnia . Będzie przebywał w naszym kraju do 2 września – podał prezydencki minister Krzysztof Szczerski. 1 września prezydent USA weźmie udział w warszawskich uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, gdzie ma wygłosić okolicznościowe przemówienie. RMF FM nieoficjalnie informuje o dalszych szczegółach wizyty . Wspólne odwiedziny bazy lotniczej w Powidzu przez Dudę i Trumpa mają być bezprecedensowym gestem, podkreślającym relacje Polski i USA.33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu ma być jednym z elementów wzmocnionej amerykańskiej obecności w Polsce, którą obaj prezydenci zapowiedzieli podczas wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie.Mają tam powstać magazyny sprzętu wojskowego dla US Army. Być może w wielkopolskiej miejscowości będą stacjonować także myśliwce F-35, które Polska chce kupić od USA. Obecnie w Powidzu przebywa około stu lotników 181. eskadry lotniczej z Forth Worth w Teksasie.Na amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Powidzu na razie skarżą się mieszkańcy . Ekipy budowlane wycinają okoliczne lasy, rozjeżdżają lokalne drogi, nie wytrzymuje też miejscowa kanalizacja.– Nie ma tygodnia bez awantury, kolizji na drodze, skargi do wójta i złych emocji. Niedawno konwój Amerykanów nie wyrobił się na zakręcie i najechał na płot mieszkańca. Nikt nie powiedział przepraszam. Później nasi dorwali Amerykanina, jak pił piwo w Powidzu, no i... dostał w twarz – mówił jeden z mieszkańców w kwietniu.źródło: RMF FM