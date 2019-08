Kolejny więzień nie żyje. W areszcie we Wrocławiu znaleziono zwłoki 21-latka

W areszcie śledczym we Wrocławiu znaleziono zwłoki 21-letniego więźnia. • Fot . Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

W

jednej z cel aresztu śledczego przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu znaleziono zwłoki 21-letniego osadzonego. Mężczyzna prawdopodobnie powiesił się. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie i czeka na wyniki sekcji zwłok – informuje "Gazeta Wyborcza".Zwłoki 21-letniego więźnia odkryto w sobotę 10 sierpnia. Ciało znalazł funkcjonariusz podczas porannego apelu. W tej samej celi znajdował miał się znajdować także inny mężczyzna, który podobno niczego nie słyszał. Prokuratura już wszczęła śledztwo ws. śmierci w areszcie. Na razie nie uzyskała jeszcze wyników sekcji zwłok 21-latka."Wyborcza" przypomina, że w styczniu w monitorowanej celi przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu powiesił się 26-latek. Mężczyzna przebywał w areszcie od trzech dni. Trafił tam ze szpitala psychiatrycznego.Z kolei 6 sierpnia we wrocławskim więzieniu przy ul. Kleczkowskiej zmarł Brunon Kwiecień . Odsiadywał karę 9 lat więzienia za przygotowywanie zamachu na Sejm. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci był udar mózgu.Największe kontrowersje wzbudza jednak tajemnicza śmierć byłego boksera Dawida Kosteckiego , który zmarł w warszawskim areszcie 2 sierpnia. Śledczy nie mają żadnych wątpliwości, że były bokser popełnił samobójstwo."Wyborcza" podawała, że samobójstwo Kosteckiego mogło zostać upozorowane . Według dziennika na ciele boksera znaleziono ślady po nakłuciu igłą wskazujące na to, że mógł zostać przed śmiercią odurzony.źródło: " Gazeta Wyborcza