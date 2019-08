Tak wyglądał pierwszy taniec Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. Nagranie trafiło do sieci

Do sieci trafiło nagranie pierwszego tańca Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. • Fot. Instagram.com / @zborowskazofia

Ślub Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony już za nami. Do sieci trafiły zdjęcia z uroczystości, ale jeden materiał można uznać za wyjątkowy. Aktorka Magdalena Cielecka uwieczniła pierwszy taniec młodej pary.Na ten ślub czekali wszyscy fani Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. Para pod koniec maja poinformowała, że zaręczyła się po roku znajomości. 13 sierpnia powiedzieli sobie "tak", a cała uroczystość wzbudzała już wcześniej dużą ciekawość w sieci.Nie było niespodzianką, że na weselu pojawi się wiele znanych osób. Wśród gości znaleźli się m.in. Anna Lewandowska , Maja Bohosiewicz oraz Marta Wierzbicka. Do internetu trafiło sporo zdjęć z uroczystości, więc chociaż częściowo można zobaczyć, kto wziął w niej udział oraz jak bawili się zaproszeni.Okazuje się, że na Instagrama trafił nawet pierwszy taniec Zborowskiej i wrony. Pokazała go Magdalena Cielecka. Para zatańczyła do utworu "Africa" zespołu Toto. I trzeba przyznać, że oboje zrobili to z dużym luzem.