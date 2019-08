Zmieniła się prognoza. Jeszcze w długi weekend do Polski wrócą upały!

Do Polski wracają upały. • Fot. Ventusky.com

redakcja naTemat

iało być po prostu bardzo ciepło, a wygląda na to, że będzie nawet gorąco. Długi weekend zapowiada się bardzo dobrze w całym kraju, a niedzielę możemy spodziewać się nawet upałów. Równie ciepło będzie w poniedziałek – wynika z prognozy TVN Meteo.Już pierwszy dzień długiego weekendu – czyli czwartek – zapowiada się bardzo przyjemnie. Tylko w okolicach Szczecina pod wieczór może spaść przelotny dzień. Temperatura od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku.Praktycznie jedyny epizod gorszej pogody w ten weekend może nas spotkać w piątek. W centrum kraju pojawią się bowiem przelotne opady deszczu, a nawet burze z opadami rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie jednak ciepło – od 22 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 25 stopni na Podkarpaciu.W sobotę będzie coraz cieplej. Jeśli gdzieś popada, to tylko przelotnie na Podkarpaciu. A do tego temperatura w okolicy Suwałk wzrośnie do 23 stopni Celsjusza, a na Dolnym Śląsku nawet do 27.W niedzielę będzie na ogół pogodnie i już upalnie. Przelotny deszcz jest możliwy tylko na zachodzie, a na termometrach zobaczymy od 26 stopni na Suwalszczyźnie do aż 31 na Podkarpaciu.W poniedziałek upały utrzymają się, a na Podkarpaciu może być nawet stopień więcej – 32. Możliwe są jednak burze.źródło: TVN Meteo