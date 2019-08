Prezydent Puław jak Beata Szydło. Nie chce powiesić flagi UE przed urzędem miasta

Prezydent Puław Paweł Maj nie chce flagi UE przed urzędem miasta. • Fot. UM w PUławach / facebook.com/radnyPawelMaj

P

rezydent Puław Paweł Maj stwierdził, że flaga Unii Europejskiej nie zawiśnie obok biało-czerwonej przed miejskim ratuszem – podaje "Dziennik Wschodni". Polityk bierze chyba przykład od "najlepszych" w tej materii, bo naśladuje zachowanie m.in. Beaty Szydło czy urzędników z kancelarii Andrzeja Dudy.– Tu jest Polska i przed urzędem miasta będzie wisiała jedynie nasza, polska flaga. Puławy to polskie miasto. Nie widzę powodu, żeby wywieszać dodatkową flagę – tak prezydent Puław Paweł Maj, w relacji " Dziennika Wschodniego ", skomentował protesty Obywateli RP, którzy chcieli wywieszenia flagi UE przed miejskim ratuszem.Tym samym jednoznacznie przekreślił starania aktywistów o to, żeby unijna flaga pojawił się obok flagi Polski. Obywatele RP składali w tej sprawie pismo do urzędu miasta i kilkukrotnie apelowali do prezydenta. Jak się okazało, bezskutecznie.Widać, że samorządowiec chce naprawdę zbratać się z obozem rządzącym. Członkowie jego komitetu, którzy zasiedli w Radzie Miasta z poparciem radnych PiS, wprowadzili w Puławach strefę wolną od ideologii LGBT . Teraz z kolei idzie w ślady Beaty Szydło, która chowała flagi unijne w Kancelarii Premiera oraz niedawno pod stół w Parlamencie Europejskim źródło: " Dziennik Wschodni