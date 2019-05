Szydło wychwala 15 lat Polski w UE. Internauci szybko przypomnieli jej, co robiła w tym czasie

Beata Szydło: "Od 15 lat Polska jest częścią Unii Europejskiej. To był dobry czas dla naszego kraju". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ała Polska świętuje 15. rocznicę wejścia Polski do UE, swoimi refleksjami politycy dzielą się również w sieci. Również Beata Szydło napisała, że członkostwo Polski w UE to był dobry czas. Jej wpis nie wszystkim jednak przypadł do gustu. Internauci ostro go potraktowali i wytknęli hipokryzję."Od 15 lat Polska jest częścią Unii Europejskiej. To był dobry czas dla naszego kraju" – napisała na Twitterze Beata Szydło . Dodała, że wierzy, że Unia pozostanie Europą równych szans dla wszystkich.Zapewne nie takich reakcji się spodziewała, jakie znalazły się pod jej wpisem. Internauci szybko przypomnieli, że po wygranej PiS to ona zrezygnowała z unijnych flag podczas konferencji prasowych po posiedzeniach rządu.– Przyjęliśmy założenie, że konferencje po rządzie będą realizowane na tle najpiękniejszych biało-czerwonych flag – wyjaśniała wtedy Szydło, choć za rządów Ewy Kopacz i Donalda Tuska konferencje odbywały się na tle flag biało-czerwonych i unijnych."Już się pani przeprosiła z flagą UE?" – padają teraz pytania.Internauci przypomnieli też głosowanie nad kandydaturą Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, słynne 27:1. Wtedy mówiła, że to jej zwycięstwo. A także to, że Beata Szydło nie znała daty przystąpienia do UE. Również jej słowa o tym, że "nie będziemy uczestniczyć w szaleństwie brukselskich elit". Padły też słowa o hipokryzji."Od kiedy pani zauważyła, że to był 'dobry czas'? Ja pamietam tylko pani narzekania na Unię i wyrzucenie unijnej flagi" – skwitował jeden z internautów.