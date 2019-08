Zielke znowu szokuje. Twierdzi, że za kryciem pedofilii w Polsce stoją najważniejsze osoby w państwie

Mariusz Zielke podzielił się w mediach społecznościowych szokującą zajawką. • Fot. Facebook / Mariusz Zielke i screen z progamu "Tęczowy Music Box"

ariusz Zielke jest tym, który ujawnił i nagłośnił sprawę molestowania dzieci w "Tęczowym Music Boxie". Niedawno w mediach społecznościowych podzielił się kolejnym, szokującym "odkryciem". Twierdzi, że ma podstawy, żeby przypuszczać, że "w krycie pedofilii w Polsce zamieszane są służby specjalne oraz najważniejsze osoby w państwie"."Mam podstawy przypuszczać, że w krycie pedofilii w Polsce zamieszane są służby specjalne oraz najważniejsze osoby w państwie. Wypuszczam te informacje, żeby nie odważyli się mnie zabić. To bez sensu, bo będzie jeszcze większy raban. Ja przynajmniej ujawnię was cywilizowanie" – napisał w czwartek w nocy na Twitterze Mariusz Zielke.Dodał także, że w jego ustaleniach pojawiają się "nazwiska osób niezwykle wpływowych", z którymi będzie chciał porozmawiać.Dziennikarz twierdzi, że informacje, które posiada, są tak szokujące, że musi opisać swój stan zdrowia i stan psychiczny w razie gdyby coś mu się stało."Nie boję śmierci, nie mam żadnych podstaw do przypuszczenia, że szykowany jest na mnie zamach. Po prostu moje ustalenia są tak szokujące, że ostrożność nakazuje o poinformowaniu o tym. Cieszę się dobrym zdrowiem, nie choruję, dbam o siebie. (...) Dodam jeszcze: jestem megaszczęśliwym człowiekiem i w życiu by mi nie przyszło do głowy samobójstwo czy coś podobnego" – stwierdził Zielke.Przypomnijmy, że już wcześniej Zielke pisał o swoich obawach po ujawnieniu sprawy z molestowaniem dzieci w "Tęczowym Music Boxie" . Wtedy twierdził, że śledczy zabiorą mu komputer