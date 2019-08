Już wiadomo, jaka będzie pogoda jesienią w Polsce. Mamy dobre wieści dla spóźnionych urlopowiczów

Czeka nas prawdziwa złota polska jesień - i to przez długi czas! • Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

Meteorolodzy zapowiadają wichury na Wyspach, deszcze na południu Europy, a w Polsce? Ciepłą i suchą jesień

eteorolodzy z serwisu AccuWeather przygotowali prognozy dla całej Europy. Jeśli się sprawdzą, w naszym kraju będziemy mieć przez długi czas do czynienia z mityczną złotą polską jesienią. Synoptycy mają też dobre informacje dla rolników.Po lecie obfitującym w rekordowe upały możemy się spodziewać łagodnej jesieni z długimi okresami bez deszczu i wysokich temperatur.Takie są prognozy dla obszaru od Francji do Polski i Słowacji. – Ładna pogoda może wpłynąć na wyższą frekwencję na jesiennych festiwalach – mówi meteorolog serwisu AccuWeather Tyler Roys.Temperatury dalej będą wyższe niż zwykle, ale dzięki temu wrzesień i październik mają być wprost idealne dla aktywności na świeżym powietrzu. Przez większość dni we wrześniu termometry w Warszawie, Paryżu i Berlinie pokażą powyżej dwudziestu stopni na plusie.Temperatury będą coraz niższe w październiku i listopadzie, ale promienie słoneczne zapewnią wystarczająco dużo ciepła na długie jesienne spacery.Ostra zmiana pogody jest dopiero możliwa w połowie i pod koniec listopada, ponieważ zimne powietrze z Rosji będzie się przemieszczać przez Europę na zachód. Masy zimnego powietrza zwiększą też szanse na opady deszczu oraz śniegu.Prognozowane ryzyko wystąpienia susz z pewnością odbije się plonach. – Mogą mieć znaczny na rolnictwo we Francji i Niemczech – powiedział Roys. Jednak taka pogoda ma być korzystna dla zbiorów w Polsce, Białorusi i Czechach.Źródło: AccuWeather.com