Kamil Durczok miał we krwi nie tylko alkohol. Znaleziono też ślady substancji psychotropowej

Kamil Durczok spowodował kolizję drogową pod wpływem alkoholu. Nikomu nic się nie stało. • fot. facebook.com/durczok.kamil

Bartosz Świderski

amil Durczok podczas kolizji drogowej pod koniec lipca nie był pod wpływem narkotyków – twierdzi portal wPolityce. Z badań zakładu medycyny sądowej ma wynikać, że we krwi znanego dziennikarza oprócz alkoholu znaleziono ślady substancji psychotropowej.Przypomnijmy: pod koniec lipca Kamil Durczok spowodował kolizję na drodze krajowej nr 1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. BMW znanego dziennikarza wjechało w słupki na remontowanym odcinku trasy. W aucie podróżował również pies Durczoka , owczarek Dymitr. Nikomu nic się nie stało.Przybyła na miejsce zdarzenia policja stwierdziła, że Durczok ma 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pojawiła się też hipoteza, że mógł być pod wpływem narkotyków. Tę ewentualność według portalu wPolityce wykluczył zakład medycyny sądowej, który przebadał krew dziennikarza. Miał w niej za to znaleźć ślady substancji psychotropowej – Nordazepamu.Zgodnie z definicją w Wikipedii, Nordazepam to organiczny związek chemiczny, który jest składnikiem tabletek o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i nasennym.Kamilowi Durczokowi za spowodowanie kolizji drogowej pod wpływem alkoholu grozi 12 lat więzienia. Ustalono, że zanim auto dziennikarza wjechało w słupki, dziennikarz przejechał nim 370 kilometrów źródło: RadioZet.pl