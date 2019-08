Zdumiewająca reakcja Dudy. Podziękował Jędraszewskiemu i napisał o "wściekłym ataku aktywistów LGBT"

Piotr Duda napisał list otwarty do abp. Marka Jędraszewskiego. Podziękował mu za słowa o LGBT. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

bp Marek Jędraszewski słowami o "tęczowej zarazie" tylko podgrzał emocje w społeczeństwie. Okazuje się jednak, że wypowiedź hierarchy bardzo spodobała się Piotrowi Dudzie. Szef "Solidarności" swoją wdzięczność duchownemu wyraził w liście, który opublikował "Nasz Dziennik"."Serdecznie dziękuję (…) za odważne i prawdziwe słowa oceniające szerzącą się w naszym Kraju ideologię LGBT+. To było niezwykle ważne i potrzebne świadectwo" – napisał Piotr Duda.Przewodniczący NSZZ "Solidarność" zauważył, że Jędraszewskiego spotkało "mnóstwo ataków nienawiści, oszczerstw i gróźb". Wspomniał też o manipulacji części mediów."W tej ważnej i trudnej próbie, może Ksiądz arcybiskup liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Tak jak NSZZ Solidarność zawsze może liczyć na wsparcie Jego Ekscelencji w swoich działaniach, np. w przypadku ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę"– zapewnił.Duda jeszcze dolał oliwy do ognia i napisał o "wściekłym ataku aktywistów LGBT", który jego zdaniem tylko dowodzi, jak trafne były słowa arcybiskupa. "Jak precyzyjnie nazywając tę ideologię neomarksizmem, obnażył jego mechanizm, sposób myślenia i działania" – zauważył.Już chyba każdy usłyszał o tym, co abp Marek Jędraszewski zrobił 1 sierpnia. Metropolita krakowski podczas mszy w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, ostrzegał przed nowym zagrożeniem Nazwał je "tęczową zarazą". Mówił to w nawiązaniu do "czerwonej zarazy", z którą mieliśmy do czynienia w przeszłości. Chodziło oczywiście o komunizm.źródło: " Nasz Dziennik