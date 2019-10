Volvo zagina czasoprzestrzeń: w tej promocji kupisz samochód z 2020 roku za cenę z dzisiaj

Volvo XC90, czyli kolos, któremu niestraszne żadne warunki drogowe • Fot. D. Kalamus

ak jest zima, to musi być zimno – oto odwieczne prawo natury, znane z "Misia" Stanisława Barei. Dziś firma Volvo – bądź co bądź pochodząca z mroźnej Skandynawii – postanowiła stworzyć zupełnie nową świecką tradycję: gdy termometry za oknami wskazują coraz niższe temperatury, w salonach tej marki rozpoczyna się promocja, która może naprawdę mocno podgrzać emocje wśród osób planujących zakup samochodu. Sprawdźmy, o co chodzi w akcji "PrzeSUVamy koniec roku".Niewielu rzeczy można być pewnym jak tego, że na początku roku 2020 ceny nowych samochodów poszybują w górę. Dotyczy to niemal wszystkich marek, a podwyżki będą naprawdę duże (mogą sięgać nawet 20 procent). Przyczyną jest ekologia – otóż od 1 stycznia przyszłego roku 95 procent aut sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej będzie musiało spełniać nowy limit średniej maksymalnej emisji dwutlenku węgla, ustalony na poziomie 95 g/km.Przekroczenie owej granicy będzie wiązało się z karą, wynoszącą nawet 95 euro za każdy gram. Efekt? Opłaty dodatkowe, które mogą być liczone nawet w tysiącach euro na jeden sprzedany pojazd, a które to księgowi z koncernów motoryzacyjnych muszą jakoś przerzucić na klientów.W tej nerwowej, pełnej napięcia atmosferze firma Volvo – od dawna doskonale przygotowana na zmiany przepisów unijnych – postanowiła zaproponować coś zgoła innego: wprowadza właśnie promocję, w której proponuje... ceny z dziś za samochody z jutra.Oto akcja "PrzeSUVamy koniec roku" w telegraficznym skrócie: wybierz samochód z rocznika 2020, otrzymując gwarancję tego, że zapłacisz za niego jak za auto z roku 2019.Co istotne: nie mówimy tutaj o nerwowym wyprzedawaniu egzemplarzy stojących już w salonach, lecz pojazdach, które zostaną wyprodukowane dokładnie w takiej konfiguracji, jaką sobie wymarzysz. Do wyboru masz wszystkie SUV-y z portfolio tej firmy – przyjrzyjmy się im nieco uważniej.Kompaktowy SUV klasy premium, który może pochwalić się tytułem Car Of The Year 2018. Oto rewelacyjnie prezentujące się połączenie motoryzacyjnego futuryzmu ze skandynawskim umiłowaniem minimalizmu. Całość oparto na zupełnie nowej płycie podłogowej CMA, która pozwoliła m. in. na połączenie niewielkich wymiarów zewnętrznych (4425 mm długości) ze sporym rozstawem osi (2702 mm) oraz zaskakująco dużą ilością miejsca w kabinie.Na dokładkę otrzymujemy tutaj 21-centymetrowy, godny znacznie większych SUV-ów, prześwit oraz całe mnóstwo technologii rodem z filmów science fiction . Pod maską może pracować jeden z dwóch diesli (150 oraz 190 KM), jednostka benzynowa (163, 190 i 247 KM), jest również hybryda plug-in, oferująca benzynowo-elektryczną moc na poziomie 262 KM.Obecny cennik tego modelu zaczyna się od 131 100 zł, natomiast korzyść dla osoby korzystającej z promocji "PrzeSUVamy koniec roku" może wynieść nawet 23 600 zł.Przechodzimy o klasę wyżej , do crossovera mierzącego 4688 mm długości, będącego prawdziwym bestsellerem w ofercie tej firmy: od debiutu rynkowego w roku 2008 sprzedano już grubo ponad milion egzemplarzy teo samochodu, dodajmy też, że XC60 jest najbardziej rozchwytywanym autem segmentu premium w Polsce.Dziś w salonach Volvo znajdziesz drugą generację tego pojazdu, która jeszcze bardziej zachwyca wygodą, bezpieczeństwem i powalającą na kolana stylistyką. Do wyboru: silniki wysokoprężne (znów 150 i 190 KM), benzynowe (190, 250 i 310 KM) oraz dwie odmiany hybryd: tych "miękkich", sprzężonych z dieslami (211 i 249 KM) oraz plug-in (390 lub 405 KM).Ceny zaczynają się od 167 850 zł, natomiast promocja dotycząca rocznika 2020 pozwoli zachować w kieszeni 22 850 zł.Oto nadjeżdża potęga! Okręt flagowy Volvo to esencja wszystkiego, co tylko można zawrzeć w słowie "luksus". Ten SUV jest wielki, zarówno w sensie dosłownym (4950 mm długości), jak i metaforycznym – wystarczy przyjrzeć się wyrafinowanej stylistyce, jakości wykonania oraz komfortowi, jaki oferuje.Dodajmy, że w nieprzyzwoicie wręcz wygodnych warunkach może przewozić do siedmiu osób oraz 1868 litrów bagażu. Pamiętajmy również, że to najbezpieczniejszy samochód z oferty marki tworzącej najbezpieczniejsze samochody świata. Co pod maską? Możesz wybierać pomiędzy jednostkami benzynowymi (250 i 310 KM), a hybrydami: "miękką" (silnik diesla sprzężony z elektrycznym, łącznie 249 KM) i odmianą plug-in (390 KM). Model XC90 możesz posiąść już za 283 700 zł, natomiast zysk w promocji "PrzeSUVamy koniec roku" sięga nawet 60 000 zł. Niech nie przestraszą was te kwoty, pamiętajcie, że nowymi modelami Volvo możecie jeździć jak autami na abonament, płacąc rozsądną kwotę co miesiąc.Więcej o samej promocji przeczytasz tutaj