Kto wygrał wybory w Warszawie? Wielki triumf Koalicji Obywatelskiej

namy pierwsze wyniki badania dotyczące tego, jak w wyborach parlamentarnych głosowała stolica. Według danych Ipsos, w Warszawie zwyciężyła Koalicja Obywatelska, na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, a ostatni na wyborczym pudle znaleźli się kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego.Z sondażowych wyników wyborów parlamentarnych wynika, iż w Warszawie (czyli okręgu wyborczym nr 19 do Sejmu, obejmującym także obwody zagraniczne) na Koalicję Obywatelską swój głos oddało 42,05 proc. wyborców. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało w stolicy 27,49 proc., a na Lewicę 18,19 proc.A jak wygląda warszawskie poparcie dla mniej popularnych ugrupowań? 7,51 proc. głosujących wskazało Konfederację.W stołecznym okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu walczono o podział aż 20 mandatów. Według pierwszych prognoz, 9 mandatów powinno przypaść KO, 6 PiS, 3 Lewicy, 1 Konfederacji i 1 PSL i spółce.Natomiast w wyborach do Senatu obszar warszawy podzielony jest na cztery okręgi. W OW 42 (Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek i Wesoła) zwyciężył Marek Borowski, w OW 43 (Mokotów, Ursynów, Wawer i Wilanów) Barbara Borys-Damięcka, w OW 44 (Białołęka, Bielany, Śródmieście i Żoliborz) Kazimierz Ujazdowski, a OW 45 (Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy i Wola) to triumf Aleksander Pociej.