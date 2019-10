PiS wzięło już całą Polskę? Ta mapa pokazuje prawdziwy podział polityczny kraju

PiS podbiło już całą Polskę oprócz Pomorza? Mapa poparcia dla PiS pokazuje, że to nieprawda. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

rawo i Sprawiedliwość wygrało w absolutnej większości województw, ale – wbrew szerzonej narracji – nie wszędzie zdecydowanie. Dlatego geografia wyborcza nadal wskazuje na dobrze znany podział Polski.Jak w rzeczywistości wygląda aktualna sytuacja nad Wisłą pokazuje mapa geografa wyborczego Aleksandra Kiriejewa, którą udostępnił na Twitterze dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" Michał Potocki. Na podstawie wyników niedzielnych wyborów wskazano na niej, o których regionach Polski można na poważnie powiedzieć, iż Prawo i Sprawiedliwość cieszy się tam poparciem większości.Jak widać, partia rządząca osiąga ponad 50 proc. poparcia w swoich tradycyjnych bastionach – województwach tzw. ściany wschodniej. Podobnie jest w województwie mazowieckim i małopolskim. Natomiast cały pas województw na zachodzie i północy kraju to miejsca, gdzie rządzące ugrupowanie uzyskało mniej niż połowę poparcia głosujących w wyborach.W województwie pomorskim przegrało rywalizację z Koalicją Obywatelską. Natomiast w innych regionach oznaczonych kolorem pomarańczowym osiągnęło co prawda najlepszy wynik, ale większość głosów oddano tam na różne ugrupowania opozycyjne.Choć oczywiście poparcie dla PiS jest najwyższe w historii wyborów parlamentarnych, wyraźnie widać, że typowy podział polityczny Polski się nie zmienił. Podobne tendencje było widać od początku walki PiS i PO, a wcześniej Akcji Wyborczej Solidarność i Sojuszu Lewicy Demokratycznej.Przypomnijmy, że według oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych PiS uzyskało 235 mandatów w Sejmie. KO dostała 134 miejsca, Lewica 49 mandatów, PSL – 30, Konfederacja – 11, a mniejszość niemiecka – 1 mandat. PiS zdobyło 43,59 proc. głosów , Koalicja Obywatelska 27,40 proc., PSL 8,55 proc., Lewica: 12,56 proc. Do Sejmu weszła również Konfederacja z wynikiem 6,81 proc. W Senacie większość zaś będzie miała opozycja