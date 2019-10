"Nokaut przez KO". Wyjaśniamy, dlaczego na Pomorzu to PiS przegrało wybory

N

a mapie pokazującej, która partia zwyciężyła w poszczególnych województwach, Pomorze wygląda niczym wioska Galów na tle Imperium Rzymskiego w legendarnych komiksach autorstwa Goscinny'ego i Uderzo. PiS nie tylko tam nie wygrało, ale i skutki porażki z KO odczuło bardzo dotkliwie. Kto więc na Pomorzu gra rolę Asterixa i jaka magia sprawia, że nawet najsilniejsi rywale nie mają szans?





Wybaczcie ten nieco infantylny wstęp, ale trudno znaleźć bardziej obrazowe porównanie. Choć jest jeszcze to sportowe, które przywołałem w tytule, a które od chwili ogłoszenia oficjalnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą z uśmiechem powtarzane jest przez pomorskich działaczy opozycji. Ani ich zadowolenie, ani porównania nie są mocno przesadzone.W podzielonym na dwa okręgi województwie pomorskim było do zdobycia łącznie 26 mandatów poselskich. Aż 11 z nich wywalczyli kandydaci KO. Prawu i Sprawiedliwości przypadło dziewięć mandatów, trzy Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, dwa Konfederacji i jeden Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Jednak najmocniejszy cios PiS otrzymało na Pomorzu w wyborach do Senatu. W całym województwie można było zdobyć sześć miejsc w izbie wyższej parlamentu i... wszystkie zgarnęli ludzie opozycji.



Tu PO trzyma się mocno

Choć "opozycja" czy nawet "KO" to nie są określenia precyzyjne. Pomorze wciąż należy do Platformy Obywatelskiej. Wśród tych jedenastu nowych posłów tylko Barbara Nowacka nie była związana z PO. Jarosław Wałęsa, Agnieszka Pomaska, Sławomir Neumann, Małgorzata Chmiel, Jerzy Borowczak, Zbigniew Konwiński, Kazimierz Plocke i Tadeusz Aziewicz to posiadacze legitymacji partyjnej PO, a Piotr Adamowicz i Henryka Krzywonos byli "kandydatami satelickimi" tej partii. Wśród senatorów-elektów (są to: Bogdan Borusiewicz, Sławomir Rybicki, Ryszard Świlski, Stanisław Lamczyk, Kazimierz Kelina i Leszek Czarnobaj) do PO należą wszyscy.







Wygląda więc na to, że województwie pomorskim Platforma Obywatelska mogłaby wygrać nawet, gdyby nie zawiązała koalicji z Nowoczesną, Inicjatywą Polska i Zielonymi. Jak to możliwe, skoro w każdym innym regionie PiS miało choćby minimalną przewagę, a w skali kraju zdobyło aż 43,6 proc. głosów?– Tereny nadmorskie z natury nie są konserwatywne. W świecie zachodnim miasta portowe takie, jak Rotterdam, Hamburg, Genua czy Göteborg to bastiony lewicy. Miasta portowe bloku wschodniego mają inne doświadczenia, ale nawet w czasach komunizmu kwitł tam obrót handlowy z Zachodem i bywali turyści – tłumaczy w rozmowie z naTemat.pl dr Rafał Chwedoruk.Politolog wskazuje, że w przypadku północy Polski dochodzą jeszcze dwa specyficzne czynniki. Jednym jest gen sprzeciwu. Po II wojnie światowej pierwszy wielki protest wybuchł w gdańskim Nowym Porcie już w 1945 roku. Potem różnego rodzaju strajki miały miejsce co kilka lat, aż do 1988 roku. Drugim jest zakorzeniony tu liberalizm.O tym, jak wielki wpływ na polityczny obraz Pomorza wywarli słynni gdańscy "konserwatywni liberałowie" – do których należeli m.in. Donald Tusk, Maciej Płażyński, Jan Krzysztof Bielecki czy Arkadiusz Rybicki – mówi naTemat.pl także prof. Antoni Dudek. – Z Pomorza pochodzi naprawdę wielu przywódców polskiego środowiska liberalnego – zauważa politolog i historyk Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Prof. Antoni Dudek wskazuje jednak, że ważnych przyczyn braku zainteresowania współczesną prawicą na Pomorzu należy upatrywać jeszcze głębiej. Znacząca ma być wielowiekowa tradycja kaszubska.Co do tego, że dla politycznej odmienności województwa pomorskiego kluczowe znaczenie powinien mieć fakt, iż "dobrej zmianie" nie udało się uwieść Kaszubów rozmówcy naTemat.pl są właściwe zgodni.– Kwestia Kaszubów jest być może najciekawsza i wymaga szczególnej uwagi. Przez dekady byli oni postrzegani jako bardzo mocno prawicowa społeczność. Jednak po powstaniu PO, to ona zaczęła na Kaszubach przeważać. Jakiś czas temu zaczęły one dryfować w stronę PiS i niektórym wydawało się już, że partia Jarosława Kaczyńskiego je przechwyci. Niedzielne wybory pokazały jednak, że tak się raczej nie stanie – uważa dr Chwedoruk.O tym, że Kaszubów wielu komentatorów (a za nimi polityków) błędnie zaczęło przypisywać do elektoratu prawicy, obszernie pisał już po wyborach europejskich Tomasz Słomczyński z "Magazynu Kaszuby" "Utarło się – i jest to myślenie stereotypowe, że Kaszuba to ten, który mieszka w małej miejscowości, który mówi po kaszubsku i od święta przebiera się w ludowy strój. Turystów częstuje tabaką i zaprasza na przejażdżkę wozem drabiniastym. Tymczasem (...) najwięcej Kaszubów mieszka w Gdyni. Nie w Kartuzach czy Kościerzynie, ale właśnie w dużym, nowoczesnym mieście" - wskazywał pomorski publicysta Ta lekcja o Kaszubach jest istotna, by dobrze zrozumieć splot skomplikowanej historii, głęboko zakorzenionych tradycji i czystej ekonomii. – Trójmiasto to dziś pod wieloma względami najbogatsza i najlepsza do życia cześć Polski. Dotyczy to nawet robotniczej niegdyś Gdyni, która całkowicie zmieniła swoje oblicze – wskazuje dr Chwedoruk.W jego ocenie, nie ma szans na to, by ktoś inny zawładnął setkami tysięcy serc bogatego i otwartego regionu. – Niezależnie od genealogii i pochodzenia społecznego, mieszkańcy Pomorza nie mieliby interesu głosować na kogoś, kto upomina się np. o płacę minimalną. Tak, jak na wsiach pod Nowym Sączem zawsze będzie wygrywać prawica, a w Sosnowu lewica, tak sądzę, że do końca naszego życia orientacja liberalna na Pomorzu będzie miała się bardzo dobrze – stwierdza.A co z iskierką nadziei dla pomorskiej prawicy, której upatruje się w genialnym wyniku Kacpra Płażyńskiego – przeszczepiającyego na łono PiS nieco z legendy gdańskich liberałów, odziedziczonej po słynnym ojcu? W okręgu gdańskim ten 30-latek uzyskał największe poparcie osobiste i zdobył aż 89 384 głosów.W ocenie obu ekspertów z którymi rozmawialiśmy, dobrze na przyszłość wróży to jednak tylko Płażyńskiemu-juniorowi. Jego partia, a tym bardziej cała prawica, nie powinny robić sobie nadziei na podbicie pomorskiego bastionu.– Świadkami apogeum potęgi PiS byliśmy w maju, po wyborach europejskich. Teraz pojawiła się już szczelina w Senacie, co nie jest przypadkiem. Jeśli w wyborach prezydenckich Andrzej Duda przegra, ta szczelina zamieni się w gigantyczną wyrwę. A wtedy PiS czeka równia pochyła. Nie sądzę więc, by partia Jarosława Kaczyńskiego była w rychłej przyszłości zdolna do odbicia wielkich miast i regionalnych bastionów – podsumowuje prof. Dudek.