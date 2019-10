Powstanie film o księdzu Kaczkowskim! Wcieli się w niego wielokrotnie nagradzany aktor

W roli księdza Kaczkowskiego zobaczymy Dawida Ogrodnika • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta // Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

awid Ogrodnik wcieli się w księdza Jana Kaczkowskiego w filmie powstającym o inspirującym duchownym filmie. Aktor, który został nagrodzony na tegorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za rolę niewidomego pianisty w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza", nie kryje ekscytacji swoją nową rolą. Ksiądz Jan Kaczkowski zmarł w marcu 2016 roku po długiej długiej walce z glejakiem - nowotworem ośrodkowego układu nerwowego. 39-latek założył i prowadził Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, był też autorem wielu popularnych książek . Ksiądz zdobył sympatię i szacunek tysięcy ludzi, a to dzięki swojemu humorowi, mądrości i empatii.Teraz o słynnym księdzu powstanie film, co potwierdził Maciej Rzączyński z East Studio w rozmowie z portalem wp.pl. Producent biografii Kaczkowskiego wyjawił również, że główną rolę zagra nagrodzony na tegorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni Aktor, którego od 18 października będzie można oglądać w kinach w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza", mówił o swojej roli w wywiadzie dla magazynu "Uroda życia". Jak zapewnił, nie chce przedstawić ks. Kaczkowskiego jednowymiarowo.– Ksiądz Kaczkowski był fantastycznym człowiekiem, ale jak każdy miał też słabsze momenty i ciemniejsze strony. Chcę go pokazać z całą złożonością. Analiza tego, jak żyje się w tak wielkiej samotności, jak realizuje się swoje potrzeby, czy i jak rekompensowane jest życie w celibacie, gdzie przekierowuje się potrzebę posiadania dzieci, potrzebę bliskości, jest fascynująca – mówił.Ogrodnik podkreślił również, że rola w filmie o księdzu Kaczkowskim to dla niego "wspaniałe intelektualne przeżycie". – Jest tyle delikatnych, głębokich tematów, które musimy poruszyć. Samotność, choroba, obcowanie ze śmiercią, życiem – powiedział w "Urodzie życia". Na razie nie wiadomo jednak, kiedy odbędzie się premiera filmu.źródło: wp.pl