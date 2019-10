Wiemy, jak wygląda żona córki Pauliny Młynarskiej! Na Instagramie pojawiły się jej zdjęcia

Alicja Nauman, 27-letnia córka Pauliny Młynarskiej, wzięła ślub pod koniec września • Fot. Instagram / mlynarskapaulina

Bartosz Świderski

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ie ma to jak rodzina! Agata Młynarska pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z urlopu w Hiszpanii, które spędziła ze swoją siostrzenicą Alicją Nauman. Paniom towarzyszyła również żona Alicji. Córka Pauliny Młynarskiej poślubiła ją kilka tygodni temu.W ostatni weekend września weekend Alicja Nauman, 27-letnia córka Pauliny Młynarskiej z jej pierwszego małżeństwa, wstawiła na InstaStories zdjęcie z Londynu, na którym ubrana w białą suknię pozuje z partnerką w garniturze. "To dzisiaj!" – brzmiał napisał na fotografii. Media nie miały więc wątpliwości, że Nauman wzięła ślub z kobietą Informację o małżeństwie Alicji potwierdziła sama Młynarska. – Mojej córce oraz zięci życzę szczęścia i miłości, jak każda kochająca mama! – powiedziała dziennikarka serwisowi WP. Do tej pory żadna z kobiet nie wstawiła jednak zdjęcia Dominiki, żony Nauman. Teraz zrobiła to siostra Pauliny i ciocia Alicji, Agata Młynarska Dziennikarka wstawiła na Instagramie zdjęcia z urlopu w Hiszpanii, który spędziła z mężem oraz siostrzenicą i jej żoną. "Family power" ("Siła rodziny") podpisała urocze fotografie Młynarska, ka których pojawia się również Dominika.Alicja Nauman ma 27 lat. Kobieta unika show-biznesu, do tej pory mało było więc wiadomo o jej życiu prywatnym. Córka Młynarskiej wychowała się w Warszawie, na studia przeniosła się do Krakowa, gdzie studiowała etnologię i antropologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.Nauman jest również tancerką (obecnie uczęszcza do szkoły tańca London Contemporary Dance School w stolicy Wielkiej Brytanii) orz aktywistką: wspiera społeczność LGBT, angażuje się w protesty proekologiczne i bierze udział w manifestacjach wymierzonych we władze PiS.