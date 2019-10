"Lepiej śpiewa niż większość tych gwiazdeczek". Internauci zachwyceni... rozśpiewanym Lewandowskim

W kulisach awansu na Euro 2020 Robert Lewandowski pokazał swoje bardziej rozrywkowe oblicze • Fot. Screen z YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=EYRSTOxNWnk

Bartosz Świderski

C

o najbardziej odstresowuje? W przypadku Roberta Lewandowskiego musi być to śpiew. Piłkarz zaprezentował swoje umiejętności wokalne jeszcze przed niedzielnym meczem z Macedonią na PGE Narodowym. Lewy wybrał również imponujący repertuar.W niedzielę polscy piłkarze wygrali 2:0 z Macedończykami i tym samym zapewnili sobie awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej . Z tej okazji na oficjalnym kanale PZPN na YouTube "Łączy nas piłka" pojawił się wyjątkowy, blisko 19-minutowy film zza kulis pamiętnego meczu.Jednak mimo że bohaterami są wszyscy nasi reprezentanci, to gwiazda filmu "'TO JEST NASZA ŚWIĄTYNIA!'" Kulisy awansu na EURO 2020" jest tylko jedna. I jest to bez wątpienia Robert Lewandowski Lewemu szampański nastrój dopisywał bowiem jeszcze przed meczem na PGE Narodowym. W pewnym momencie piłkarz, który właśnie wrócił z treningu, zaśpiewał ochoczo do kamery... hit Ich Troje "Babski Świat" oraz kultowy przebój Dżemu "Wehikuł czasu". Do Lewandowskiego dołączył również Wojciech Szczęsny, który razem ze swoim kapitanem głośno śpiewał pamiętny utwór Michała Wiśniewskiego.Imprezowy Lewandowski zachwycił internautów. "Widzę, że Lewy ma rozśpiewaną duszę", "Robert to lepiej śpiewa niż większość tych gwiazdeczek", "Jak ja szanuję Lewego za ten 'Wehikuł czasu', "Jak tu nie kochać naszego kapitana" – pisali w komentarzach.