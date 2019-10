Polacy chcą jego. W sondażu wskazali, kto powinien ubiegać się o stanowisko prezydenta

Polacy w sondaży wyraźnie wskazali na to, że to Donald Tusk powinien wystartować do walki z Andrzejem Dudą o prezydenturę. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

K

to powinien wystartować w wyborach prezydenckich i kto zdaniem Polaków ma szansę na podjęcie równej walki z Andrzejem Dudą? Wyniki sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS są następujące: zdaniem respondentów raczej tylko jeden polityk ma szansę wygrać z Dudą – Donald Tusk.Dopiero co zakończyły się wybory parlamentarne i jeszcze trochę czasu minie do chwili, gdy poznamy nazwiska nowych ministrów, ale nie można zapominać o kolejnych wyborach – najpewniej już na wiosnę przyszłego roku będziemy wybierać nowego prezydenta. Na giełdzie nazwisk pojawiają się czołowi politycy opozycji. Polacy wyraźnie wskazują na jednego z nich.Pracownia IBRiS przeprowadziła ma zlecenie radia RMF FM i "Dziennika Gazeta Prawna" sondaż, z którego jasno wynika, że kandydatem opozycji powinien zostać Donald Tusk . Tak przynajmniej wskazuje połowa zwolenników Koalicji Obywatelskiej i 27,1 proc zwolenników opozycji. Gdy rozszerzyć to o głosujących na prawicę, to Tusk dostał 15,9 proc. głosów.W tym sondażu Tusk jest niekwestionowanym liderem. Kandydatka KO na premiera w ostatnich wyborach, polityk PO Małgorzata Kidawa-Błońska zebrała tylko 17 proc. głosów pośród zwolenników KO i 12,9 proc. pośród zwolenników opozycji. Na trzecim miejscu uplasował się Robert Biedroń , na którego postawiło 9,5 proc. sympatyków opozycji.W sondażu pojawiły się też nazwiska prezydentów miast: Rafała Trzaskowskiego z Warszawy i Aleksandry Dulkiewicz z Gdańska. Żadne z nich nie może jednak liczyć na takie wsparcie, jak Donald Tusk. Czy przewodniczący Rady Europejskiej zdecyduje się wrócić do Polski i wystartować w wyborach prezydenckich? Póki co w brukselskich kuluarach mówi się o tym, że Tusk ma objąć funkcję szefa największej frakcji w Parlamencie Europejskim . On sam na razie unika odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku jego dalszej kariery politycznej.źródło: RMF FM