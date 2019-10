Kokarda na piersi i papieros w ręku. To zdjęcie Kaczyńskiego już jest hitem w sieci

Jarosław Kaczyński znalazł się w kadrze z lat 70. Z czerwoną kokardą i papierosem. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

arosław Kaczyński z czerwoną kokardą na piersi, wybierający się na pochód pierwszomajowy. Takie zdjęcie, wykonane prawdopodobnie w Białymstoku trafiło do sieci. Prezesa PiS na fotografii uwieczniono z... papierosem w ręku. A internauci komentują ten symboliczny kadr."Białystok, końcówka lat 70-tych. Przyszły naczelnik Polski, z extramocnym w palcach, wybiera się na pochód pierwszomajowy" – napisał na Facebooku pan Marek Skwarski, który udostępnił zdjęcie. Jego post błyskawicznie rozszedł się po sieci.Jak zaznaczył autor wpisu, fotografię prawdopodobnie wykonano w Białymstoku pod koniec lat siedemdziesiątych. Widać na niej m.in. Jarosława Kaczyńskiego wybierającego się na pochód pierwszomajowy.Publikację zauważyli m.in. Roman Giertych i Radosław Sikorski. Nie odmówili sobie komentarza na temat zdjęcia. "Maszerując z czerwoną kokardą na pochodzie z okazji 1 Maja nasz najdroższy przywódca wykonywał misję Wallenroda odstraszając innych swoim płaszczem. To był element jego ukrytej, ale skutecznej walki z komunizmem" – stwierdził mecenas."Czy to nie aby nasz niezłomny antykomunista?" – zastanawiał się z kolei były szef MSZ.Kaczyński w tamtym czasie mógł przebywać w Białymstoku nie bez powodu. Do 1981 r. pracował bowiem jako adiunkt w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego.