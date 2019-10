Nowa ofiara tragedii w Kuźni Raciborskiej. Zmarł saper raniony podczas eksplozji

W szpitalu zmarł saper ranny podczas eksplozji w okolicach Kuźni Raciborskiej. To już trzecia ofiara niewybuchu z czasów wojny. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

czwartek w szpitalu zmarł saper, który został ciężko ranny podczas eksplozji pocisku z czasów II wojny światowej. Wypadek miał miejsce 8 października w lesie w okolicach Kuźni Raciborskiej. To trzecia śmiertelna ofiara wypadku.Rzecznik prasowy szpitala w Sosnowcu Rafał Łysy poinformował, że nie udało się uratować sapera, który został ciężko ranny podczas wybuchu pocisku artyleryjskiego. Do wypadku doszło we wtorek 8 października w lesie w okolicy Kuźni Raciborskiej w województwie śląskim. Pocisk znaleziono trzy dni wcześniej, do eksplozji doszło podczas próby zabezpieczenia niebezpiecznego znaleziska przed wywiezieniem go na poligon, gdzie miał zostać zdetonowany.W wyniku wybuchu na miejscu zginęło dwóch saperów , a czterech kolejnych zostało rannych. Huk eksplozji słyszało wielu mieszkańców Kuźni Raciborskiej. Miejsce zostało zabezpieczone przed wstępem osób trzecich. Przez kilka dni saperzy próbowali przedostać się do ciał zmarłych kolegów, co było utrudnione z uwagi na liczne niewybuchy w tej okolicy.źródło: "Dziennik Zachodni"