W TVP to mają rozmach. Zbudują nową halę obok głównej siedziby

Telewizja Polska wybuduje nowy budynek obok głównej siedziby. Na zdjęciu prezes TVP Jacek Kurski.

bok głównej siedziby Telewizji Polskiej w Warszawie ma stanąć nowa hala zdjęciowa. Jak podaje "Press", TVP rozpisała już przetarg w tej sprawie. Inwestycja ma pochłonąć ponad 23 mln zł.Budynek, który może stanąć przy ul. Woronicza w Warszawie , ma mieć powierzchnię 6,5 tys. metrów kwadratowych. Działka, na której zostanie zrealizowana inwestycja należy do TVP.Z informacji portalu "Press" wynika, że szacowana wartość zamówienia przekracza 5,5 mln euro (ok. 23,6 mln zł), a termin jego wykonania wynosi trzy lata. Oferty składać można do 26 listopada.Konstrukcja ma mieć pięć kondygnacji naziemnych i podziemny garaż. W budynku powstanie sześć modułów zdjęciowych o różnej wielkości. Na czwartym piętrze zaplanowano restaurację i taras z widokiem na Warszawę.źródło: " Press