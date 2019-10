Schetyna pokazał zdjęcie z Tuskiem. Miny wskazują, że to nie była miła rozmowa

Grzegorz Schetyna pokazał zdjęcie z Donaldem Tuskiem w Brukseli. • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ie wiadomo, jaka przyszłość czeka Grzegorza Schetynę w Platformie Obywatelskiej. Szef partii na razie pochwalił się zdjęciem z Donaldem Tuskiem, które ma wskazywać, że nic się nie zmieniło i rozmawiają w pozytywnej atmosferze. Tylko ich miny uwiecznione w kadrze mówią zupełnie coś innego."Na Zachodzie bez zmian" – napisał krótko Grzegorz Schetyna. W swoim poście na Twitterze zamieścił też zdjęcie z Donaldem Tuskiem.Politycy zostali sfotografowani w czasie wspólnej rozmowy. Schetyna chwalił się w przeszłości podobnymi zdjęciami z byłym premierem, ale tym razem da się zauważyć pewien szczegół. Wyglądają, jakby prowadzili ożywioną dyskusję. A mina lidera PO wskazuje, że raczej nie była to miła konwersacja.Później Schetyna w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli ujawnił, że z Tuskiem rozmawiał o wyborach prezydenckich. – Powiedzieliśmy sobie, że umawiamy się na następne rozmowy, spotkania, widzimy się w listopadzie w Zagrzebiu na zjeździe EPP. Wszystko jest otwarte. Najpierw przedstawimy drogę dojścia do tej kandydatury, a później oczywiście także wskazania personalne, ale to w tej kolejności. Ustalenia personalne będą później – wyjaśnił.Po wyborach parlamentarnych w PO nadszedł czas rozliczeń. Schetyna ma nadzieję na pozostanie na stanowisku szefa partii, ale wygląda na to, że nad jego głową zebrały się czarne chmury. Zaraz po wyborach Joanna Mucha stwierdziła w TVN24, że wspomniane rozliczenia lidera PO już się zaczęły Z kolei tygodnik "Wprost" ustalił, że Schetyna w najbliższych dniach ma ogłosić, że Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kandydatem KO na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Jego plan może pokrzyżować jednak sam Tusk