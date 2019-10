To się w Sejmie musieli zdziwić! Młody poseł-elekt z KO pokazał, że idzie nowe

Młody poseł-elekt z KO zaskoczył swoim wyborem środka transportu na zaprzysiężenie. • Fot. Facebook.com / Franek-Sterczewski

eszcze nie zasiadł w sejmowej ławie, a już zaskakuje. Mowa o Franciszku Sterczewskim, nowo wybranym pośle Koalicji Obywatelskiej z Poznania, który pokazał rutynowanym politykom, co to znaczy skromność i odpowiedzialność za swoje czyny.Franciszek Sterczewski napisał post na Facebooku z drogi do Warszawy. Poseł-elekt z Koalicji Obywatelskiej, żeby dostać się z Poznania do stolicy na zaprzysiężenie nie wybrał jednak samolotu, co proponowała mu Kancelaria Sejmu, ale zamiast tego wybrał drugą klasę i pociąg. Dlaczego?"Poznań miał swoich rekordzistów jeśli chodzi o liczbę odlotów samolotem. Lecz ja chcę być posłem bardziej przyziemnym, bo mimo że latać uwielbiam, to jednak mając świadomość ile samolot zostawia śladu węglowego i przyczynia się do ocieplenia klimatu, to wybieram rozwiązanie ekologiczne, czyli pociąg. Do samolotu pewnie wsiądę dopiero by polecieć gdzieś dalej zagranico, ale chciałbym tą przyjemność ograniczyć do minimum" – wyjaśnia w swoim poście Sterczewski.To, co zrobił Sterczewski, stanowi spory kontrast jeśli spojrzy się na ostatnią aferę z wysoko postawionymi politykami PiS, którzy traktowali rządowe samoloty jak taksówkę . Przypomnijmy, że młody polityk KO zdobył trzeci wynik na poznańskiej liście tej partii do polskiego Sejmu chociaż startował z ostatniego miejsca. Wyprzedzili go jedynie Joanna Jaśkowiak oraz Adam Szłapka.