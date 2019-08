Karski tłumaczy lot z Kuchcińskim. Trafił na pokład rządowej maszyny, bo... spóźniał się rejsowy samolot

Karol Karski nie chciał dłużej czekać na start swojego samolotu z Rzeszowa do Warszawy, więc skorzystał z zaproszenia Marszałka Sejmu i wrócił "Air Kuchciński". • Fot. screen ze strony YouTube.com / Karol Karski

olejny polityk PiS tłumaczy, dlaczego razem z marszałkiem Kuchcińskim wszedł na pokład rządowego samolotu. Karol Karski nie wiózł lekarstwa dla chorej żony, skorzystał z wolnego miejsca na pokładzie samolotu na zaproszenie Kuchcińskiego, bo... jego rejsowy samolot miał opóźnienie.Loty Marka Kuchcińskiego na trasie Warszawa-Rzeszów tłumaczył już Ryszard Terlecki Stanisław Piotrowicz , a teraz Karol Karski . I doprawdy trudno nie stwierdzić, że zdecydowanie lepszym wyjściem ze strony polityków PIS byłoby chyba bezczelne przemilczenie całej afery. Co który zabiera wyjaśniania, to robi się jeszcze gorzej.– Miałem wracać do Warszawy rejsowym samolotem LOT. Lot opóźniał się, a w pewnym momencie była informacja, że może zostać odwołany. Pan marszałek Sejmu podjął decyzję, że będziemy wracać razem – tłumaczył swoją obecność na pokładzie rządowego samoloty Karol Karski w rozmowie z dziennikarzem TVN.Karski, podobnie jak inni "goście" Marka Kuchcińskiego nie zapłacił za przelot. Nie zrobił tego, bo "był razem z marszałkiem w Rzeszowie". – Uczestniczyłem w spotkaniach dotyczących również spraw europejskich. Jeśli towarzyszyłem marszałkowi, to znaczy, że byłem częścią tej grupy, która mu towarzyszyła. Bez decyzji marszałka nic by się nie dokonało tłumaczył europoseł.źródło: TVN