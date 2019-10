Kubica będzie jeździł dla Amerykanów? Są kolejne przecieki z negocjacji Orlenu

Kubica będzie jeździł dla Haasa? • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

O

przyszłości Roberta Kubicy w Formule 1 mówi się od kilku miesięcy. Wśród zespołów, w których mógłby pracować w przyszłym sezonie wymienia się Racing Point i amerykańskiego Haasa. Przedstawiciele tego drugiego teamu pojawili się niedawno w Warszawie, żeby rozmawiać ze sponsorem jedynego Polaka w F1 – PKN Orlen.Robert Kubica ogłosił kilka tygodni temu, że odchodzi z Williamsa z końcem tego sezonu wraz ze swoim sponsorem – PKN Orlen. Od tego momentu rozpoczęły się wytężone poszukiwania miejsca i dla Orlenu, który chciałby pozostać w F1 oraz dla polskiego kierowcy. Najciekawiej dla Orlenu przedstawia się opcja sponsorowania Mclarena lub Racing Point, ale w obu zespołach Kubica nie miałby zbyt dobrego zajęcia. Co najwyżej mógłby zostać kierowcą testowym na symulatorze, ale to nie satysfakcjonuje Kubicę. Mówi się także o propozycji z USA. Orlen mógłby zostać tytularnym sponsorem Haasa, a Kubica byłby jego kierowcą testowym i pojawiałby się na torach podczas piątkowych treningów.Jak donosi portal Onet.pl najważniejsi ludzie z ekipy Haas, z szefem zespołu Güntherem Steinerem na czele, prosto z Grand Prix Japonii, które odbyło się w ostatni weekend, przylecieli do Polski. W Warszawie byli we wtorek i rozmawiali z przedstawicielami PKN Orlen na temat warunków współpracy polskiej spółki z amerykańskim zespołem.Na razie nic jeszcze nie podpisano, a Orlen cały czas sonduje i rozważa inne opcje. Ale wychodzi na to, że jak na razie opcja Haas-Orlen jest najciekawsza i dla Orlenu i dla Kubicy, który miałby szansę na miejsce w podstawoje dwójce w 2021 roku. Roman Grosjean oraz Kevin Magnussen mają kontrakty tylko na rok, a Grosjean nie jest zbyt pewnym kierowcą.źródło: Onet.pl