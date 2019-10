Wspaniała wiadomość dla graczy! Na nowym PlayStation pójdą gry ze starej konsoli

Konsola wyjdzie pod koniec 2020 roku. • Fot. Media Markt

o już pewne! Marzenie gamerów właśnie się spełniło. Nowe PlayStation 5 będzie obsługiwało gry, które stworzono na potrzeby poprzedniej konsoli. To oznacza, że gry z PS4 pójdą też na najnowszym urządzeniu. Fani mają więc powód, żeby kupić najnowszy produkt Sony. PS5 będzie posiadał tak zwaną kompatybilność wsteczną, która umożliwi granie w gry z konsol starej generacji. Sony dotychczas nie korzystało z tej możliwości, zostając daleko w tyle za konkurentem, czyli Xboxem - konsola Microsoftu od dawna ma tę opcję w swojej ofercie.– PS5 jest częściowo zbudowany na podstawie struktury PS4, dlatego będzie też kompatybilny z wcześniejszymi grami – wyjaśnił twórca gier Mark Cerny.Przypomnijmy, że nową konsola PlayStation będzie można kupić pod koniec 2020 roku.Według najnowszych informacji, które zostały podane na stronie szwedzkiego Media Markt, na konsolę trzeba będzie trochę uciułać. Sklep podał, że PS5 będzie kosztować 9999 koron, czyli ponad 4 tys. złotych. Na szczęście jest to jedynie wstępna cena, która może ulec zmianie.Jakich gier możemy spodziewać się na nowej konsoli? Fani typują, że zadebiutuje tam druga część "The Last of Us”.źródło: "Wired"