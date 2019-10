Na szczycie UE podano... polski kapuśniak. Morawiecki twierdzi, że to uratowało brexit

Mateusz Morawiecki twierdzi, że polski kapuśniak uratował negocjacje ws. brexitu. • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ateusz Morawiecki próbował wszystkich przekonać, że porozumienie ws. brexitu to również sukces polskiej dyplomacji, ale nie tylko. Zdaniem polityka, w negocjacjach pomógł także... pyszny polski kapuśniak."Wystarczyło włączyć pyszny polski kapuśniak do oficjalnego menu szczytu UE w Brukseli i politycy od razu osiągneli porozumienie ws. Brexitu. Przecież to nie był przypadek. Ps. Brawo Szef Kuchni!" – napisał Mateusz Morawiecki. W swoim wpisie na Facebooku pokazał też wspomniane menu, w którym można znaleźć polski kapuśniak.– Rozmawiałem z panią Ursulą von der Leyen, z Michelem Barnierem, z Borisem Johnsonem parokrotnie, zachęcając do tego, żeby znalazł się kompromis – i widać wyraźnie, że gdzie jest rozmowa, tam jest też umowa – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Mateusz Morawiecki. Ale to nie wszystko. Zdaniem premiera Morawieckiego zawarte wczoraj porozumienie w sprawie brexitu to... "ogromny sukces polskiej dyplomacji"