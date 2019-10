Makabryczne odkrycie w Oleśnicy. Zwłoki noworodka w garażu

Zwłoki noworodka znaleziono w garażu w Oleśnicy. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

akabrycznego odkrycia dokonano w Oleśnicy w województwie dolnośląskim. W garażu jednego z domów odkryto zwłoki noworodka. Podejrzana o dzieciobójstwo jest 36-letnia Natalia B. Na wniosek prokutratury sąd zastosował wobec niej dwumiesięczny areszt. Natalia B. zgłosiła się do szpitala we Wrocławiu z silnym krwawieniem z narządów rozrodczych. Lekarze stwierdzili wtedy, że kobieta niedawno urodziła. Kobieta wskazała szpital, w którym miało dojść do porodu. Okazało się jednak, że w miejscowości, której nazwę podała Natalia B., nie było wyspecjalizowanej w porodach placówki szpitalnej. Zawiadomiono więc policję.W garażu w domu kobiety odkryto zwłoki noworodka. Dziecko było ukryte wewnątrz schowka znajdującego się pod siedzeniem skutera. Zdecydowano o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Natalia B. została zatrzymana.W prokuraturze przedstawiono jej zarzut dzieciobójstwa oraz znieważenia zwłok dziecka. Nie przyznała się do pierwszego z zarzutów, ale przyznała się do drugiego. Odmówiła złożenia wyjaśnień.źródło: TVP Info