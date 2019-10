Joanna Przetakiewicz w nagiej sesji. "Zapisuję sobie pani zdjęcia w telefonie"

Joanna Przetakiewicz ciągle zachwyca urodą i inspiruje kobiety • Fot. Instagram.com/joannaprzetakiewicz/

Bartosz Świderski

Joanna Przetakiewicz to wulkan energii i optymizmu. Jest gwiazdą, ale jednocześnie jest szczera i naturalna. To dlatego ludzie ją pokochali • Fot. Instagram/ joannaprzetakiewicz

oanna Przetakiewicz nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. 51-letnia projektantka przeżywa drugą młodość i jest bardzo aktywna w social mediach. Na jej Instagramie pojawiło się pikantne zdjęcie, którego opis również podekscytował internautów."Czy chcesz być zdrowa i kochana? Jeśli tak zacznij tak o sobie myśleć. Odczuwać miłość i siłę. To najlepsze co możemy dla siebie zrobić. Od zaraz!" – napisała na Instagramie Joanna Przetakiewicz. Znana projektantka dodała również fotografię z sypialni, na której jest zupełnie naga."Zapisuję sobie Pani zdjęcia w telefonie... Są nieskończoną inspiracją", "Przegięłaś! Fota mega", "No Pani kochana ja tu widzę okaz zdrowia", "Zawsze u Pani jest moc i wsparcie dla nas kobiet" – czytamy w komentarzach pod zdjęciem.Niedawno Joanna Przetakiewicz pochwaliła się zdjęciami z młodości . Aż sama była zaskoczona tym, jak bardzo się zmieniła.