Księżna Meghan Markle zdradziła jak czuła się w ciąży. "To była ciągła walka"

Księżna Meghan Markle wspomina jak czuła się podczas ciąży. To był dla niej bardzo trudny czas. • fot. facebook / The Royal Family

Bartosz Świderski

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

siężna Meghan Markle w najnowszym wywiadzie dla iTV zdradza, że czas ciąży był dla niej dużym wyzwaniem. Nie chodziło jednak tylko o nadchodzące macierzyństwo, ale i o to, że Amerykanka była cały czas w świetle kamer, a każde jej potknięcie trafiało do mediów. – To była ciągła walka – przyznaje małżonka księcia Harry'ego.Wyglądała zjawiskowo – tak przynajmniej prezentowała się na Facebooku i Instagramie – ale czuła się fatalnie. Oprócz trudności związanych z ciążą, których doświadcza każda przyszła matka, Meghan Markle była bez przerwy na celowniku brytyjskich mediów, które z lubością wytykały jej każdą gafę i niezręczność. Dla Amerykanki, która dopiero uczyła się etykiety panującej na dworze królewskim, było to bardzo przykre i stresujące.O swoich przeżyciach z tamtego czasu księżna opowiedziała w dokumencie iTV "Harry & Meghan: An African Journey". Dziennikarz zapytał Markle jak się czuła przez te wszystkie miesiące. – Każda kobieta, szczególnie gdy jest w ciąży, jest naprawdę bezbronna, a więc to było naprawdę duże wyzwanie, a potem, gdy pojawia się noworodek... sam wiesz – odpowiedziała Meghan Markle łamiącym się głosem.Dodała, że bardzo dziękuje za to pytanie, bo mało kogo interesuje jej samopoczucie, wszyscy za to zdają się kochać informacje o tym, w jaki sposób złamała etykietę.Megan Markle urodziła dziecko 6 maja 2019 roku. Razem z mężem księciem Harry'm nazwała syna Archie.