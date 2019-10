TVP nie odpuści Budce sprawy paragonu hańby. Poskarżyła się prokuraturze na... polskie sądy

Borys Budka wygrał z TVP w sądzie apelacyjnym ws. paragonu za lek Valcyte. Sąd potwierdził, że polityk mówił prawdę, a rządowa telewizja kłamała. • Fot. zrzut ekranu z TVP Info

Oświadczenie Telewizji Polskiej Fragment Wysoce prawdopodobne jest, że dziennikarze TVP skierują skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku z naruszeniem przez polskie sądy prawa do wolności słowa i wolności wypowiedzi przysługujących dziennikarzom na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

o nie koniec wojny wokół "paragonu hańby" posła PO. Rządowej TVP nie spodobał się wyrok korzystny dla polityka opozycji, więc chce, by polskimi sądami zajęła się prokuratura. Telewizja powołuje się na "naruszenie prawa do wolności słowa i wolności wypowiedzi".Przypomnijmy, że podczas debaty przedwyborczej w TVP reprezentujący Koalicję Obywatelską Borys Budka pokazał opiewający na ponad 2 tys. zł paragon z apteki – dowód na to, jak bardzo podrożały leki za rządów Prawa i Sprawiedliwości.Po debacie pracownik TVP Info Samuel Pereira, zarzucił wiceprzewodniczącemu Platformy Obywatelskiej kłamstwo . Sąd w trybie wyborczym rozpatrzył sprawę i przyznał rację Borysowi Budce. Pereira musiał przeprosić Borysa Budkę, a Telewizja Publiczna opublikować na ten temat sprostowanie. Jednak TVP nie daje za wygraną. Telewizja opublikowała niedawno oświadczenie w tej sprawie . "Spółka oświadcza, że skieruje sprawę do prokuratury celem zbadania czy w trakcie postępowania z wniosku pana Borysa Budki w trybie art. 111 Kodeksu wyborczego przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, nie doszło do popełnienia przestępstwa" – czytamy w komunikacie."Symptomatycznym jest, że jeden z sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach, orzekający w sprawie Samuela Pereiry dostrzegł ten problem, ale jego orzeczenie, korzystne dla dziennikarza, szybko zostało "naprawione przez jego bardziej doświadczonych kolegów" z Sądu Apelacyjnego w Katowicach" – pisze TVP.