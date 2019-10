Awaria państwowego giganta w Ostrołęce. Szkodliwy olej płynie w stronę Narwi

Olej z elektrowni wyciekł do kanału prowadzącego do Narwi. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta





– Państwowa Straż Pożarna prowadzi akcję ratunkową, która ma na celu opanowanie oleju, który wyciekł z elektrowni Energa w Ostrołęce do kanału wpływającego do Narwi – taką informację przekazał mediom mł. bryg. Robert Chodkowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.Z informacji Straży Pożarnej wynika, że wyciek potwierdzili przedstawiciele Energa Elektrownie Ostrołęka. – Uzyskaliśmy informację z zespołu elektrowni, że to olej turbinowy TU 32 – mówił Chodakowski.Oficjalnie nie wiadomo ile oleju mogło dostać się do kanału, który został skażony na długości około 35 km. Część strażaków (około 20) prowadzi akcję ratunkową w okolicach elektrowni. Kolejni stawiają zapory i rękawy sorpcyjne w Sieluniu."Rzeka Narew na Mazowszu została skażona na odcinku 35 km od zespołu Elektrowni w Ostrołęce. Do środowiska w wyniku awarii dostał się olej turbinowy TU 32, a nie jak początkowo przypuszczano Mazut. Olej turbinowy jest szkodliwy dla środowiska wodnego" – napisała na Twitterze rzeczniczka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Agnieszka Borowska.Rzeczniczka wcześniej poinformowała także, że rozpoznanie na miejscu prowadzą inspektorzy Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce.