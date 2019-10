To nagranie jest hitem sieci. Bohaterski nauczyciel powstrzymał ucznia przed zrobieniem masakry

Nauczyciel zapobiegł szkolnej masakrze. W internecie właśnie pojawiło się nagranie z incydentu. • Fot. Screen z Twitter / Alyssa Milano

item internetu jest nagranie pokazujące, jak nauczyciel w USA zapobiegł masakrze w szkole. Na materiale widać, jak wuefista powstrzymuje ucznia, który przemierza korytarze z bronią w ręku. Do incydentu doszło 17 maja 2019 r. w Oregonie, ale materiał dopiero co pojawił się w sieci.Zdarzenie, do którego doszło w jednej ze szkół w Oregonie w USA mogło zakończyć się tragedią , tak jak wiele tego typu wydarzeń w USA. Jeden z uczniów wniósł do budynku strzelbę. Kamera szkolnego monitoringu uchwyciła moment, na którym widać uciekającą z klasy osobę. Po chwili z sali wyszedł także uzbrojony uczeń i nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzący też treningi szkolnej drużyny piłki nożnej.Nauczyciel rozbroił ucznia. Ale myliłby się ten, kto pomyśli, że wysportowany dorosły rzucił się na ucznia i siłą odebrał strzelbę wymierzając ciosy pięścią i kopniaki. Zamiast tego mocno przytulił ucznia. Po chwili pojawił się drugi mężczyzna, który bez problemu odebrał strzelbę. Na filmie widać jak nauczyciel próbuje uspokoić zdenerwowanego ucznia i obaj coś do siebie mówią.Jak informują amerykańskie media, do szkoły przyjechała w końcu policja i zabrała ucznia na komendę. Ale to dzięki nauczycielowi nikt nie zginął. Nauczyciel Keanon Lowe został okrzyknięty bohaterem, a przybyli na miejsce policjanci otwarcie mówili, że to był najlepszy z możliwych scenariuszy, jaki rozegrał się w szkole Parkrose High School.