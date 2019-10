"Kimże ty jesteś?". Niebywale chamski wpis Beaty Mazurek na Twitterze

Beata Mazurek, była rzeczniczka PiS, zaatakowała Grzegorza Schetyna na Twitterze • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta





Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki po 35 latach wciąż budzi ogromne emocje. I może być przyczynkiem do nieoczekiwanej politycznej przepychanki na Twitterze. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości w kilku słowach obraziła Grzegorza Schetynę. I wywołała lawinę komentarzy.Zaczęło się od rocznicowego posta Marka Kuchcińskiego. Marszałek Sejmu przypomniał, że "PRL to nie tylko kolejki i paradoksy. To duszny czas, w którym za głoszone poglądy ludzi zastraszano, torturowano, pozbawiano życia. Dzisiaj oprawcy udają patriotów i demokratów".Niespodziewanie do wpisu nawiązała Beata Mazurek i podała, zupełnie niespodziewanie, przykład lidera Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Zarzuciła mu, że reaktywował komunistów i porównała go do "piątej kolumny", czyli wrogów wewnętrznych. Tym mianem określano w przedwojennej Polsce mniejszość niemiecką Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać. Przypomnieli, że w szeregach sympatyków i polityków PiS są dawni komuniści.Dodajmy, że Grzegorz Schetyna także zamieścił okolicznościowy wpis z okazji śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Porównanie do "Szarego Człowieka" zbulwersowało jednak wiele osób